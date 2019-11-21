  • Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на шестикилометровую высоту

    21 ноября 2019, 11:20

    Артур Блянихов

    На Камчатке вулкан Ключевской, где зафиксировано вершинное извержение, выбросил столб пепла на шестикилометровую высоту, передает РИА «Новости».

    «Пепловые шлейфы простираются к югу — юго-западу от вулкана», — говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

    По данным информагентства, в ночь на 11 ноября впервые после трехлетнего молчания в кратере вулкана появились выбросы раскаленного материала.

    ИА Nation News напомнило, что Ключевской — это стратовулкан, возраст которого составляет около семи тысяч лет. Он находится в 30 километрах от поселка Ключи (Усть-Камчасткий район).