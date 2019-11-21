Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на шестикилометровую высоту

«Пепловые шлейфы простираются к югу — юго-западу от вулкана», — говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По данным информагентства, в ночь на 11 ноября впервые после трехлетнего молчания в кратере вулкана появились выбросы раскаленного материала.

ИА Nation News напомнило, что Ключевской — это стратовулкан, возраст которого составляет около семи тысяч лет. Он находится в 30 километрах от поселка Ключи (Усть-Камчасткий район).