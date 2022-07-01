01 июля 2022, 11:33
Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой в километр на Курилах
Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили о выбросе столба пепла высотой в километр действующим вулканом Эбеко. Об этом написал «Ридус».
Высота вулкана, который находится на курильском острове Парамушир, составляет 1156 метров.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, запаха сероводорода в Северо-Курильске на данный момент не ощущается. Угрозы для населения не зафиксировано.