Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой в километр на Курилах

Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили о выбросе столба пепла высотой в километр действующим вулканом Эбеко. Об этом написал «Ридус».

Высота вулкана, который находится на курильском острове Парамушир, составляет 1156 метров.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, запаха сероводорода в Северо-Курильске на данный момент не ощущается. Угрозы для населения не зафиксировано.