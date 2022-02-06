Вулкан Эбеко проснулся на Курилах. Видео

Затухающий вулкан Эбеко на Курилах вновь начал извергаться. Об этом в социальных сетях сообщила местная жительница Елена.

«Если кто еще не успел увидеть извержение прошлым летом, у вас есть шанс еще застать это завораживающее зрелище», — написала она в своем Instagram.

Вулкан Эбеко пепел и серу выбрасывает исправно, в последний раз период активности длился с 2016 по 2021 год.

На Курилах в начале месяца проснулся вулкан Чикурачки, он выбросил столб пепла в высоту на три километра.

Ранее ученые на дне вулкана Поас в Коста-Рике обнаружили микроорганизмы в водоеме с повышенной серностью и кислотностью. Они предположили, что если бактерии смогли выжить в таких условиях, то они выживут и на Марсе.

Ученые полагают, что несколько миллиардов лет назад микроорганизмы могли развиваться и на Красной плане.

В январе на Курилах объявили угрозу цунами из-за извержения подводного вулкана в Тихом океане.