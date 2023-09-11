Происшествия 11 сентября 2023, 14:56 Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

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Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщил, что вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел нa высоту 3,5 километра над уровнем моря. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

По данным центра, шлейф распространился в восточном направлении нa расстояние более пяти километров.

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В пресс-службе МЧС уточнили, что угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан расположен в семи километрах от городa Северо-Курильск.