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    16 ноября 2020, 17:44

    Вулкан на Сицилии проснулся и выбросил мощный столб пепла. Видео

    Полина Петрова

    Вулкан активизировался на острове Стромболи в Тирренском море к северу от Сицилии. Произошел выброс столба пепла, который осел на территории близлежащих поселений, информирует издание Il Mattino.

    Уточняется, что в понедельник, 16 ноября, местные жители услышали звук сильного взрыва, произошедшего в одном из кратеров действующего вулкана Стромболи. В настоящий момент специалисты внимательно следят за его активностью.

    Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов. У одноименного вулкана есть три активных кратера, сообщил сайт kp.ru.

    До этого Стромболи извергался в средине лета прошлого года. В результате произошедшего погиб один человек и не менее трех жителей пострадали. Наиболее масштабное извержение островного вулкана случилось 11 лет назад.