Вулкан на Сицилии проснулся и выбросил мощный столб пепла. Видео

Уточняется, что в понедельник, 16 ноября, местные жители услышали звук сильного взрыва, произошедшего в одном из кратеров действующего вулкана Стромболи. В настоящий момент специалисты внимательно следят за его активностью.

Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов. У одноименного вулкана есть три активных кратера, сообщил сайт kp.ru.

До этого Стромболи извергался в средине лета прошлого года. В результате произошедшего погиб один человек и не менее трех жителей пострадали. Наиболее масштабное извержение островного вулкана случилось 11 лет назад.