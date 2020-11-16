16 ноября 2020, 17:44
Вулкан на Сицилии проснулся и выбросил мощный столб пепла. Видео
Вулкан активизировался на острове Стромболи в Тирренском море к северу от Сицилии. Произошел выброс столба пепла, который осел на территории близлежащих поселений, информирует издание Il Mattino.
Уточняется, что в понедельник, 16 ноября, местные жители услышали звук сильного взрыва, произошедшего в одном из кратеров действующего вулкана Стромболи. В настоящий момент специалисты внимательно следят за его активностью.
Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов. У одноименного вулкана есть три активных кратера, сообщил сайт kp.ru.
До этого Стромболи извергался в средине лета прошлого года. В результате произошедшего погиб один человек и не менее трех жителей пострадали. Наиболее масштабное извержение островного вулкана случилось 11 лет назад.