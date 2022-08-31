«Вцепилась, начала кусать и кричать». Обезьяна напала на жителей Магнитогорска

В Магнитогорске заметили обезьяну, которая бегала по улицам города. Местная жительница рассказала «360», что животное покусало ей руку, напало на двух детей и мужчину, а после этого скрылось.

Женщина встретила обезьяну в самом центре города, на пересечении улиц Карла Маркса и Ленинградской, и решила ей помочь.

«Обезьяна выскочила на проезжую часть, где машины. Она до конца не вышла, и я начала рюкзаком подталкивать ее в сторону пешеходной линии. И она меня укусила», — пояснила пострадавшая.

Женщина позвонила в полицию, ее попросили подождать приезда правоохранителей. Обезьяна тем временем убежала вглубь квартала, а горожанка пошла за ней. Работники местного магазина придумали план — заманить животное и держать взаперти до приезда полицейских. В качестве приманки предложили помидор.

«Я подошла к ней с этим помидором, предложила, а она прыгнула на руку, вцепилась, начала кусать и кричать. Я тоже стала кричать, потому что мне больно», — поделилась покусанная.

Побег в стоматологию

Потом обезьяна кинулась на 10-летнего мальчика — и женщина еще раз позвонила в полицию. Следующей жертвой стала девочка. За нее заступился пьяный мужчина с собакой — отец или отчим. Обезьяна напугала пса в полтора раза больше себя. Тогда горожанин попытался поймать ее с помощью футболки и стал новым пострадавшим, а обезьяна спряталась в ближайшей стоматологической клинике. Из временного укрытия дикое животное снова выбежало на улицу.

В клинике женщине обработали руку, но та начала опухать. Не дождавшись полицейских, она поехала в травмпункт.

«На ней нет никакого ободка. Единственное, она достаточно толстенькая. Не думаю, что если бы она жила не в доме, была бы такой упитанной», — предположила пострадавшая.

Местные жители не представляют, откуда в Магнитогорске появилась обезьяна. В трех остановках от места нападения находится цирк, но это не означает, что животное сбежало именно оттуда — обезьяну видели в разных районах города. Ее фотографию опубликовали в группе местных зоозащитников. Однако это не помогло — хозяева не объявились.