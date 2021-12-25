Вторую томскую «Ленту» подожгли. Подозреваемого задержали

Еще один гипермаркет «Лента» подожгли в Томске. На этот раз на улице Пушкина. Подозреваемого уже задержали, сообщили в Telegram-канале торговой сети.

ЧП произошло в 12:15 (16:15 по местному времени) в магазине на улице Пушкина, 59. Как и в случае с поджогом гипермаркета на улице Елизаровых, возгорание произошло в отделе пиротехники.

Огонь успел распространиться на площадь 20 квадратных метров. Покупателей и персонал магазина быстро эвакуировали. Пострадавших нет. В 12:26 (16:26 по местному времени) пожар ликвидировали.

«Камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога покупателем», — уточнили в представители ретейлера. Полиция оперативно задержала подозреваемого.

В минувший вторник, 21 декабря, сильный пожар полностью уничтожил гипермаркет «Лента» на улице Елизаровых. Из здания эвакуировали около 200 человек. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров, у здания обрушилась кровля. Причиной стал поджог. Мужчине, подозреваемому в преступлении, уже предъявили обвинение.