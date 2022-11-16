Происшествия 16 ноября 2022, 09:46 Второклассница утонула в школьном бассейне в Новосибирске СК: упавшая в школьный бассейн второклассница из Новосибирска умерла в больнице Пресс-служба Следственного комитета

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Второклассница из Новосибирска упала в школьный бассейн и захлебнулась. Девочку доставили в больницу еще живой, однако там она скончалась. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, ученицу нашли в воде без сознания вчера днем на уроке физкультуры в одной из общеобразовательных школ. Ребенка довезли до медучреждения в тяжелом состоянии.

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СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Максимальная санкция — лишение свободы на два года.

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Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Также они выяснят причины и условия, из-за которых случилась трагедия, и примут меры к их устранению.

В июле похожая история произошла в Петербурге: четырехлетний мальчик утонул в бассейне загородного клуба. Ребенок провел под водой около 10 минут. К тому времени, как его вытащил спасатель, мальчик был без сознания. В больнице он скончался, несмотря на усилия врачей.