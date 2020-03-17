Второклассница спасла от смерти друга в Мордовии. Он провалился под лед

Второклассница Настя Чулкова не побоялась опасности и спасла жизнь своему другу. Девочка геройски вытащила мальчика из воды, когда он провалился под лед. Теперь школьницу хотят наградить.

Дети смотрели на рыбок, которые плавали в водоеме в поселке Торбеево. В какой-то момент мальчик подошел совсем близко к кромке льда, а затем наступил на лед и провалился в воду. Девятилетняя Настя не раздумывая кинулась спасать своего друга.

«Сначала я хотела побежать за взрослыми, но поняла, что счет идет на секунды, и решила сама помочь однокласснику», — приводит слова девочки ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

Ребенок пытался вылезти на берег сам, но сделать этого не получалось. Школьница смогла схватить его за руку и вытащить из ледяной воды. Сама Настя призналась, что сильно испугалась в тот момент, но другого выбора просто не было. Мама девочки отметила, что вся семья гордится поступком и решением дочери.

«Мы очень рады, что у нас такой смелый и ответственный ребенок», — сказала она.

Школьники учатся во втором классе Торбеевской школы №2. Маленькую спасительницу планируют наградить, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.