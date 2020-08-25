Второкласснику взрывом петарды оторвало два пальца на руке

Петарда взорвалась в руках у мальчика 2011 года рождения в квартире на Чертановской улице в Москве. Ему оторвало два пальца на правой руке. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Также ребенок получил травму бедра — туда попал осколок стекла. Мальчика госпитализировали, сообщил источник.

На место происшествия прибыли полицейские, которых вызвали из-за взрыва. Они проведут проверку случившегося. С мальчиком проживает его мама 1985 года рождения. Она не работает и, возможно, находилась в момент взрыва петарды дома. Инцидент случился 24 августа около 19:00.

Ранее стало известно о падении шестилетнего мальчика из окна на Днепропетровской улице в Москве. Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали. У малыша диагностировали ушиб головного мозга, вдавленный перелом затылочной кости, открытый перелом плеча со смещением, рваные раны, множественные гематомы.