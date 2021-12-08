Второклассник угодил в глаз младшей сестре стрелой из лука в Омске

В Омске ученик второго класса выстрелил из игрушечного лука и попал младшей сестре в глаз. Об этом написал сайт gorod55.ru со ссылкой на региональное МВД.

Полиции о произошедшем сообщили врачи после того, как девочка была доставлена в больницу с ранением глаза. Родители девочки рассказали, что их девятилетний сын выстрелил из игрушечного лука, и стрела попала в глаз его младшей сестре. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.