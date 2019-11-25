Второклассник провалился под лед и погиб в Тверской области

По данным издания, двое второклассников пошли поиграть на озеро Соломено, которое находится в городе Торопце. В какой-то момент оба мальчика провалились под лед. Им на помощь подоспел местный рыбак, находившийся неподалеку. Ему удалось спасти лишь одного ребенка. Второй утонул. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.