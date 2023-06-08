Происшествия 08 июня 2023, 15:08 Второй житель Горловки погиб при обстреле ВСУ центра города Мэр Горловки Приходько: число погибших при обстреле Горловки увеличилось до 2 Telegram

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В больнице скончался второй человек, раненный при обстреле центра Горловки. В общей сложности пострадали 10 мирных жителей, сообщил в Telegram-канале глава городской администрации Иван Приходько.

«Число раненых возросло до 10. <…> Один человек скончался в больнице», — написал он.

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Ранее Приходько сообщал, что умерла молодая девушка, таким образом число жертв увеличилось до двух.

Он показал разрушения после обстрелов и сообщил, что атаку на Центрально-Городской и Никитовский районы начали утром 8 июня, в том числе с использованием реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

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Снаряды попали в дворец культуры «Шахтер», жилые дома, административное здание, машины, общежитие автотранспортного техникума, повредили контактные трамвайные провода.

На проспекте Ленина легкотоннажный грузовик выгорел дотла. Некоторые пострадавшие получили травмы на центральном рынке.

Украинские войска выпустили по Горловке не меньше 36 ракет, 22 снарядов калибра 152 миллиметра и шести снарядов калибра 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня