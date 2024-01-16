Происшествия 16 января 2024, 20:58 Второй за сутки беспилотник сбили над Брянской областью Богомаз: над Трубчевским районом уничтожили БПЛА самолетного типа РИА «Новости»

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В Брянской области сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», — подчеркнул он.

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Богомаз уточнил, что БПЛА уничтожили над Трубчевским районом области. Обошлось без пострадавших и разрушений. На место ЧП уже прибыли сотрудники оперативных служб.

Губернатор региона поблагодарил российских военных за защиту.

Днем 16 января такой же украинский беспилотник уничтожили над Суземским районом Брянской области.

Спустя несколько часов ВСУ обстреляли село Курковичи, повреждения получили четыре жилых дома, сельхозтехника и одна хозяйственная постройка, в населенном пункте нарушилось энергоснабжение.