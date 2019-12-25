Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку в России

Второй за сутки вертолет аварийно сел в России. Ми-8 совершил вынужденную посадку в Ненецком автономном округе, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Заполярном районе, на борту 23 человека, включая четырех членов экипажа», — сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления МЧС по Коми.

По данным МЧС, вертолет авиакомпании «Комиавиатранс» летел из Усинска на буровую Северная Хаяха и совершил вынужденную посадку в 1,5 километра от точки назначения. Всех людей успели оперативно эвакуировать.

Это уже второй случай за последние сутки с подобным вертолетом. Утром 25 декабря Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» жестко сел на территории аэродрома Байкит в Красноярском крае. Вертолет вылетел из поселка Байкит и должен был доставить вахтовиков «Славнефти» на Юрубченское месторождение. Но во время полета вертолет попал в мощный снежный вихрь.

В результате случившегося Ми-8 получил повреждения хвостовой балки и винта. Пострадавшими оказались 15 человек, из которых двоих госпитализировали. Всего на борту находились 24 человека, включая трех членов экипажа.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняет специальная комиссия.