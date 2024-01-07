Важное 07 января 2024, 15:47 Второй за день беспилотник ВСУ уничтожили над Брянской областью Богомаз сообщил об уничтожении второго беспилотника ВСУ над Брянской областью РИА «Новости»

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Российские военнослужащие 7 января пресекли еще одну попытку ВСУ атаковать Брянскую область с помощью беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Над Севским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал он.

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По данным губернатора, в результате никто не пострадал, разрушений также на зафиксировали. На месте работают оперативные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — подчеркнул Богомаз.

О первом уничтоженном БПЛА, который пытался атаковать объекты на территории Погарского района, он сообщил в 14:08. Беспилотник подавили средства РЭБ. В результате также никто не получил травм.

В Минобороны также опубликовали данные об этом уничтоженном БПЛА противника. Попытку террористической атаки пресекли около 13:00, указали в ведомстве.