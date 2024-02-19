Важное 19 февраля 2024, 08:46 Второй за час украинский дрон уничтожили под Брянском Богомаз: силы ПВО ликвидировали второй беспилотник над Брянским районом

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Украинские террористы в течение часа попыталась совершить две атаки на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Второй беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом», — написал он.

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Дрон ликвидировали российские системы противовоздушной обороны. Обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

«Спасибо нашим защитникам!» — заявил Богомаз.

Примерно за полчаса до этого российские военные уничтожили реактивный беспилотник над Брянским районом. На месте происшествий работают оперативные службы.

Ранее пять украинских дронов уничтожили над Брянской областью. БПЛА сбили над Брянским, Клинцовским и Погарским районами. Разрушений и пострадавших не было.