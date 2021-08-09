Второй взрыв прогремел на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил «Интерфакс».

Второй взрыв произошел на кислородно-распределительной станции НЛМК. Людей на предприятии отвели на безопасное расстояние.

«Поступила информация о повторном возгорании в том же самом цеху», — сообщил собеседник агентства.

Реагирование обеспечили по повышенному рангу, но по прибытии сотрудников МЧС на место класс пожара снизили до первого ранга.

После повторного взрыва на предприятии усилился пожар. Ущерб нанесен объектам озеленения и ограждения.

Первый взрыв на НЛМК прогремел в понедельник, около 10:00. Повреждение получил кислородно-распределительный пункт. В пресс-службе комбината сообщали, что пострадавших нет. Проводилась оценка причин ЧП и возможных последствий от аварии для производства. В НЛМК заявляли ТАСС, что взрыв не затронул основное оборудование. По оценке компании, ремонт вспомогательной аппаратуры может занять до двух суток.

СК по Липецкой области начало проверку по факту пожара на комбинате. Следователи осмотрели место происшествия. Они изымают техническую документацию и выясняют, кто ответственен за соблюдение безопасности.