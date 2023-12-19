Важное 19 декабря 2023, 10:24 Второй украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью Минобороны сообщило об уничтожении второго за утро БПЛА над Брянской областью РИА «Новости»

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ВСУ запустили второй беспилотник, пытаясь атаковать территорию Брянской области. Его удалось уничтожить, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 10:00 над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО уничтожен еще один украинский БПЛА», — указали в заявлении.

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Первую атаку ВСУ зафиксировали в районе 9:20. Российские системы ПВО ликвидировали украинский беспилотник.

Украинские военные усилили обстрелы региона в июне 2023 года. Населенные пункты Брянской области регулярно попадают под огонь РСЗО «Град» и минометов.

В начале декабря в результате атаки было повреждено несколько домов в поселке Суземка. Никто из местных жителей не пострадал. Чуть позже в селе Лемешовка из-за обстрелов ВСУ получили повреждения производственное помещения сельскохозяйственного предприятия, четыре частных дома, несколько автомобилей.