19 декабря 2023, 10:24
Второй украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью
Минобороны сообщило об уничтожении второго за утро БПЛА над Брянской областью
ВСУ запустили второй беспилотник, пытаясь атаковать территорию Брянской области. Его удалось уничтожить, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Около 10:00 над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО уничтожен еще один украинский БПЛА», — указали в заявлении.
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Первую атаку ВСУ зафиксировали в районе 9:20. Российские системы ПВО ликвидировали украинский беспилотник.
Украинские военные усилили обстрелы региона в июне 2023 года. Населенные пункты Брянской области регулярно попадают под огонь РСЗО «Град» и минометов.
В начале декабря в результате атаки было повреждено несколько домов в поселке Суземка. Никто из местных жителей не пострадал. Чуть позже в селе Лемешовка из-за обстрелов ВСУ получили повреждения производственное помещения сельскохозяйственного предприятия, четыре частных дома, несколько автомобилей.
Минобороны РФ
ВСУ
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