Второй россиянин умер от малярии после поездки на Занзибар

Житель Татарстана отдыхал на курорте в ноябре. Через шесть дней после прилета в Россию у него поднялась высокая температура. Узнав о смерти от малярии бизнесмена Александра Донского-младшего после поездки на Занзибар, мужчина обратился в Республиканскую инфекционную больницу. Через день после этого у Марата отказали все органы и он умер.

«Туристы поехали на сафари, неожиданно пошел сильный проливной дождь. По этой причине они не смогли вернуться в отель. Развели костер и ночевали в пустыне, где было большое количество кровососущих насекомых», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Помимо Марата Якупова, в Татарстане еще один человек болеет тропической малярией. Они познакомились на острове.

Эксперты по направлению Занзибара рассказали, что на самом острове сафари не проводят. Туристов обычно везут на материк, в национальный парк. Почему россияне, заразившиеся малярией, решили переночевать в саванне, а не добраться до ближайшего отеля, неясно.

Инкубационный период тропической малярии длится от семи дней до трех лет. Вакцины от болезни до сих пор не существует, но есть препараты для профилактики.