Второй ребенок со СМА умер в Красноярском крае. Он не дождался лекарства

В Красноярском крае второй ребенок умер от спинально-мышечной атрофии (СМА). Годовалый мальчик скончался в Ачинске, так и не дождавшись лекарства. Смерть младенца подтвердили в краевом Минздраве, сообщил сайт «НГС24».

Для ребенка закупили препарат «Спинраза», необходимый для лечения СМА. Ребенку должны были сделать первую инъекцию 10 марта, сообщили в центре охраны материнства и детства, курирующего детей с СМА. Но ребенок так и не дождался укола. Болезнь у мальчика развивалась с прогрессирующей дыхательной недостаточностью. Состояние его ухудшилось 1 марта, ребенка доставили в больницу.

Городская прокуратура Ачинска начала проверку по факту смерти ребенка. Об этом сообщил первый зампрокурора Красноярского края Александр Блошкин.

В прошлом году в красноярском селе Богучаны скончался еще один ребенок. После смерти мальчика со СМА в регионе наладили закупку и поставку лекарств для лечения болезни.

Ранее в Екатеринбурге семимесячному младенцу со СМА ввели препарат Zolgensma, который стоит два миллиона долларов.