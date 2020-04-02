Мужчина забрался на опору Крымского моста в Москве из-за проблем. Второй раз

Мужчина забрался на самую верхнюю точку моста. Он угрожает свести счеты с жизнью, если работодатель не выплатит ему деньги.

Владимир — гражданин Белоруссии, он рассказал, что его уже второй раз обманывают и не выплачивают деньги за работу. Ему должны 15 тысяч рублей, которые он не может получить от своего начальника.

Он уточнил, что работал в одном из жилых комплексов столицы. За смену ему обещали полторы тысячи. Мужчина отработал 16 дней, но деньги так и не получил.

У него двое маленьких детей. Он объяснил, что не знает, как повлиять на руководителя, потому что никаких договоров они не заключали.

Сейчас на месте работают спасательные службы, полиция и скорая.

Ранее этот же мужчина уже забирался на мост. В прошлый раз ему также не выплатили зарплату. Тогда его уговаривали слезть четыре часа. После по решению суда его отправили на лечение.