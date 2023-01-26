Важное 26 января 2023, 09:12 Второй раз за день в Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области

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Власти объявили в Киеве и Киевской области воздушную тревогу. Такую информацию опубликовал Telegram-канал оповещения.

В 07:45 местных жителей предупредили об опасности и попросили спуститься в укрытия до новых указаний. Воздушную тревогу также объявили в Винницкой, Сумской, Николаевской, Житомирской, Черниговской и других областях.

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Киевская областная администрация рассказала об угрозе масштабной ракетной атаки по всей стране. Руководитель Николаевской областной администрации Виталий Ким написал, что на северо-запад Украины влетели как минимум две ракеты, а начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул объявил о превентивных отключениях света, отопления и водоснабжения.

Ночью 26 января в столичном регионе Украины уже включали сирену. Сработала система ПВО, военно-воздушные силы подтвердили, что сбили беспилотники.