Происшествия 29 января 2024, 14:44 Второй пилот разбившегося в Афганистане самолета попал в реанимацию в Москве Baza: второй пилот упавшего в Афганистане джета Falcon 10B попал в реанимацию РИА «Новости»

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В Москве второй пилот самолета, который потерпел крушение в горах в Афганистане, попал в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, пилот Аркадий Грачев получил серьезные травмы и переломы шейного отдела позвоночника. В настоящее время его начали готовить к операции и перевели в реанимационное отделение.

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Его коллега, пилот Дмитрий Беляков, после приезда в Москву находился в более тяжелом состоянии. В пятницу у него произошел инфаркт, ему потребовалась операция. Однако после успешного хирургического вмешательства, по сообщениям источников Shot, состояние Белякова улучшилось, и его перевели из реанимации в обычную палату кардиологии.

Крушение самолета произошло 21 января, когда во время полета над Афганистаном пилоты столкнулись с проблемами в работе двигателей. Самолет упал в горах в районе Бадахшана. Из шести человек, находившихся на борту, выжили четверо — оба пилота и два члена экипажа. Летевшие на борту супруги из Волгодонска погибли.

Пилота Грачева и его жену может ждать тюремный срок из-за плохого состояния самолета и ошибок в пилотировании.