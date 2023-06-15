Эксклюзив 15 июня 2023, 06:42 Второй мужчина упал с Крымского моста в Москве Мужчина упал с Крымского моста возле ЦПКиО имени Горького в Москве РИА «Новости»

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В Москве рано утром 15 июня с Крымского моста упал мужчина. Его заметили охранники Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького и вызвали спасателей, сообщил источник «360».

Они позвонили в экстренные службы в 03:45 и сообщили об упавшем с Крымского моста человеке. К месту на катере отправили дежурных, которые в течение пяти минут достали мужчину из воды.

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С Крымского моста утром 14 июня упал другой мужчина, свидетелями ЧП стали сами спасатели. Поисковую операцию с участием катера и водолазов вечером приостановили, пострадавшего не нашли.

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