15 июня 2023, 06:42
Второй мужчина упал с Крымского моста в Москве
Мужчина упал с Крымского моста возле ЦПКиО имени Горького в Москве
В Москве рано утром 15 июня с Крымского моста упал мужчина. Его заметили охранники Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького и вызвали спасателей, сообщил источник «360».
Они позвонили в экстренные службы в 03:45 и сообщили об упавшем с Крымского моста человеке. К месту на катере отправили дежурных, которые в течение пяти минут достали мужчину из воды.
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С Крымского моста утром 14 июня упал другой мужчина, свидетелями ЧП стали сами спасатели. Поисковую операцию с участием катера и водолазов вечером приостановили, пострадавшего не нашли.
На западе Москвы пьяный 26-летний мужчина устроил скандал, а когда работники вызвали полицию, напал на сотрудника правоохранительных органов. Следком России сообщил, что дебошира задержали и возбудили уголовное дело. Меру пресечения ему изберет суд.
Москва 2023
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