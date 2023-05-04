Происшествия 04 мая 2023, 08:20 Второй крупный пожар за последние дни потушили в Краснодарском крае МЧС сообщило о ликвидации пожара на Ильском НПЗ в Краснодарском крае Пресс-служба МЧС

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Огонь на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края окончательно ликвидировали утром 4 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«В 05:17 по московскому времени полная ликвидация пожара», — сказано в сообщении ведомства.

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Ранее 4 мая появились сообщения, что резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода загорелся после атаки беспилотника. На место ЧП выдвинулись 167 спасателей. Уже в 04:20 по московскому времени пожар локализовали на площади 400 квадратных метров.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что обошлось без пострадавших. Он подчеркнул, что местным жителям ничего не угрожает. Вечером 2 мая, в поселке Волна Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами. Для тушения огня использовали пять пожарных поездов.