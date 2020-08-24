Второй горняк умер после обрушения породы в Кузбассе

Угольная компания «Распадская» в Кемеровской области заявила, что еще один человек умер после получения травм при обрушении породы в шахте «Ерунаковская-8». Двое пострадавших остаются в больнице.

«Да», — подтвердили эту информацию РИА «Новости» представители Распадской угольной компании.

Там отметили, что семья погибшего получит выплаты. Еще два человека находятся в больнице. Их жизням ничего не угрожает.

Об обрушении породы в шахте стало известно 15 августа. Четыре шахтера пострадали. В связи с этим прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет открыл уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Позже сообщалось, что один из раненых умер. Власти Кузбасса временно перестали добывать уголь в месте обрушения. То же самое заявила и угодное компания.

Шахта «Ерунаковская-8» является собственностью Распадской угольной компании. Кроме нее, фирма владеет шахтами «Алардинская», «Есаульская», «Осинниковская», «Распадская», «Распадская-Коксовая», «Усковская», а также разрезами «Распадский» и «Распадский-Коксовый».