22 декабря 2023, 00:47
Второй дрон ВСУ сбили над Курской областью
Минобороны: второй украинский беспилотник уничтожили над Курской областью
Вооруженные силы Украины попытались второй раз атаковать Курскую область, запустив беспилотник самолетного типа. Силами ПВО его уничтожили. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
«21 декабря около 23:30 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
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Ранее российские зенитчики уничтожили украинский дрон, пытающиеся атаковать объекты в Курской области.
Произошли атаки и в других российских регионах.
Так, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об уничтожении трех беспилотников ВСУ в небе над Бердянском в Запорожской области. Два летательных аппарата сбила система противовоздушной обороны, еще один упал в частном секторе и взорвался.
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