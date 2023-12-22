Происшествия 22 декабря 2023, 00:47 Второй дрон ВСУ сбили над Курской областью Минобороны: второй украинский беспилотник уничтожили над Курской областью РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины попытались второй раз атаковать Курскую область, запустив беспилотник самолетного типа. Силами ПВО его уничтожили. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«21 декабря около 23:30 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

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Ранее российские зенитчики уничтожили украинский дрон, пытающиеся атаковать объекты в Курской области.

Произошли атаки и в других российских регионах.

Так, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об уничтожении трех беспилотников ВСУ в небе над Бердянском в Запорожской области. Два летательных аппарата сбила система противовоздушной обороны, еще один упал в частном секторе и взорвался.