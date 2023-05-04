Происшествия 04 мая 2023, 18:07 Второго подозреваемого в убийстве аниматоров на Кубани арестовали Суд взял под стражу 30 июня второго подозреваемого в убийстве аниматоров под Краснодаром

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Суд заключил под стражу второго из трех подозреваемых в убийстве аниматоров в Выселковском районе Краснодарского края. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

«Заключен под стражу на срок один месяц 28 суток до 30 июня 2023 года включительно», — указали в пресс-службе.

Ранее суд избрал меру пресечения первому подозреваемому, также арестовав его до 30 июня.

Третий мужчина на слушании в суде вину отрицал, заявляя, что вообще не понимает, что он совершил. По его словам, он сотрудничал со следствием, но его «человеческие права» нарушили. Подозреваемый пожаловался, что были нарушены режимы его сна и питания из-за допросов.

Как выяснилось, ранее этот мужчина был судим по 12 статьям. По некоторым данным, он стоял во главе банды, которая грабила людей.

Аниматоры Татьяна и Кирилл пропали вечером 28 апреля — коллеги возвращались с очередного задания, когда их машина на трассе М-4 «Дон» угодила в яму. На помощь им пришли несколько мужчин. Затем молодые люди пропали, а с их банковских счетов стали исчезать деньги.

Мужчину и женщину искали несколько дней, следователи возбудили уголовное дело. Иномарку обнаружили 1 мая в лесополосе сгоревшей. Подозреваемых в совершении преступления задержали, они показали места, где спрятали тела.