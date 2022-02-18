Второго подозреваемого в драке с полицейскими в московском метро задержали

Полиция задержала второго подозреваемого в драке с правоохранителями в московском метро, которая произошла 17 февраля. Об этом сообщила глава пресс-службы главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Задержан второй фигурант, подозреваемый в применении насилия в отношении представителей власти в столичном метрополитене», — привел слова Ивановой ТАСС.

Телеканал «Россия 1» уточнил, что потасовку зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Двое мужчин напали на правоохранителей в московском метро, после чего Следственный комитет завел уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти. Одного подозреваемого уже задержали ранее. По этой статье тюремный срок может составлять до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, драка произошла на станции метро «Тульская». Сотрудники полиции попросили мужчин пройти процедуру удостоверения личности, но один человек отказался. Далее один пассажир принялся толкать полицейских и замахиваться на них, тогда как второй нанес им удары.