21 декабря 2020, 10:36
Второе за неделю землетрясение произошло в Кемеровской области
В Кемеровской области зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9, передает «ФедералПресс».
По данным издания, землетрясение произошло в Беловском районе северо-восточнее селения Заринское. По предварительной информации, в результате никто не пострадал и не погиб. Отмечается, что за последние семь дней это был второй подземный толчок в регионе. Предыдущий сейсмологи зафиксировали 16 декабря. Он произошел из-за взрыва карьера.