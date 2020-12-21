Второе за неделю землетрясение произошло в Кемеровской области

По данным издания, землетрясение произошло в Беловском районе северо-восточнее селения Заринское. По предварительной информации, в результате никто не пострадал и не погиб. Отмечается, что за последние семь дней это был второй подземный толчок в регионе. Предыдущий сейсмологи зафиксировали 16 декабря. Он произошел из-за взрыва карьера.