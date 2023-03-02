Происшествия 02 марта 2023, 11:04 Второе за день землетрясение зафиксировали у Курил Сейсмологи заявили о втором за день землетрясении у Курильских островов РИА «Новости»

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Второе землетрясение магнитудой 5,0 случилось 2 марта в акватории Тихого океана у Курильских островов. Об этом РИА «Новости» заявили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в 17:14 по местному времени (09:14 по московскому времени). Эпицентр находился на острове Шикотан, в 60 километрах южнее от села Малокурильского.

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«Очаг землетрясения находился на глубине 63 километра», — добавила она.

Семенова уточнила, что трехбалльные подземные толчки ощутили жители Малокурильского. При этом на острове Кунашир они могли достичь двух баллов.

Ранее японский ученый Косюн Ямаока усомнился в том, что в эти дни на Курильских островах произойдет мощное землетрясение. Такую версию выдвинул предсказавший катастрофу в Турции нидерландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс.