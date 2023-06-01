Происшествия 01 июня 2023, 13:53 Второе уголовное дело возбудили после падения трибун в Ростове-на-Дону СК возбудил дело о халатности после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону Пресс-служба МЧС

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Следователи возбудили уголовное дело о халатности после падения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Об этом в Telegram-канале сообщил Следственный комитет России.

По версии следствия, неустановленные должностные лица спортивной школы, где проходили детские соревнования по футболу, знали о прогнозируемом ухудшении погоды, однако соревнования не отменили. Кроме того, они не проверили техническое состояние конструкций и не обеспечили эвакуацию людей. В результате халатных действий один человек погиб и десятки пострадали.

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«В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия», — добавили в СК.

Это уже второе уголовное дело. Ранее его возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трибуны на Гребном канале обрушились из-за сильного ветра во время детско-юношеского футбольного матча. Одна женщина погибла, пострадали 36 человек. В Минздраве уточнили, что различные травмы получили 24 ребенка, из них четверо находятся в тяжелом состоянии и один — в крайне тяжелом. Одного из пострадавших детей эвакуируют для дальнейшего лечения в Москву.