01 июня 2023, 13:53
Второе уголовное дело возбудили после падения трибун в Ростове-на-Дону
СК возбудил дело о халатности после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после падения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Об этом в Telegram-канале сообщил Следственный комитет России.
По версии следствия, неустановленные должностные лица спортивной школы, где проходили детские соревнования по футболу, знали о прогнозируемом ухудшении погоды, однако соревнования не отменили. Кроме того, они не проверили техническое состояние конструкций и не обеспечили эвакуацию людей. В результате халатных действий один человек погиб и десятки пострадали.
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«В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия», — добавили в СК.
Это уже второе уголовное дело. Ранее его возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Трибуны на Гребном канале обрушились из-за сильного ветра во время детско-юношеского футбольного матча. Одна женщина погибла, пострадали 36 человек. В Минздраве уточнили, что различные травмы получили 24 ребенка, из них четверо находятся в тяжелом состоянии и один — в крайне тяжелом. Одного из пострадавших детей эвакуируют для дальнейшего лечения в Москву.
Уголовное дело
Следственный комитет России
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