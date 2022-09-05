Происшествия 05 сентября 2022, 10:40 (обновлено: 05 сентября 2022, 13:26) Поделиться Telegram

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Viber Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан МЧС России отправил вторую группу спасателей к дому вулканологов на высоте 3300 метров РИА «Новости»

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Вторая группа спасателей начала восхождение к дому вулканологов, расположенному на высоте 3300 метров на Ключевскую сопку на Камчатке, где пропали погибли туристы. Об этом сообщили представители МЧС России.

Спасатели начали восхождение из лагеря, который расположен на высоте 1400 метров. Им потребуется больше времени на дорогу.

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Кроме того, на пути спасателей ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег, пепловые облака на склонах, камнепады. Также им предстоит преодолеть ледовые поля, передвигаться по которым возможно только с помощью ледорубы.

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Решения о своих дальнейших действиях спасатели будут принимать на месте.

В составе отряда — четыре сотрудника Камчатского спасательного центра и пять представителей поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России. В зависимости от погодных условий, восхождение займет не менее двух суток.

Первую группу спасателей доставили к вулкану Ключевская сопка на вертолете. Они продолжают восхождение к базе ученых. В данный момент они дошли до отметки в 2000 метров.

Ранее стало известно, что число туристов, погибших при восхождении на Ключевскую сопку, выросло до восьми.

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