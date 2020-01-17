«Втащил в лицо со всей дури». Взбешенный школьник разгромил класс, избил учителя и попал на видео

В распоряжении «360» оказалось видео из московской школы № 13, где ученик восьмого класса разбил лицо преподавательнице. Так он отреагировал на то, что педагог порвала провод его наушника. Школьник пришел в бешенство, начал материться и крушить все вокруг.

На видео попал момент, когда подросток ломает клавиатуру, затем резко откидывает ее в сторону и едва не попадает в своего товарища. Затем разворачивается и ударом ноги разбивает стекло в шкафу.

Другие ученики пытаются успокоить разбушевавшегося школьника словами, но он их не слушает. Близко к дебоширу никто не подходит — вдруг он решит ударить не только учительницу.

Сама преподавательница в кадр не попадает, но тоже пытается прекратить погром в классе.

«Что ты делаешь? Что ты творишь?» — слышен ее голос с противоположной части класса.

«Это тебе, тварь, за наушники. Мразота», — ответил ей подросток.

После этого он накинул портфель на плечо и медленно вышел из класса.

На другом видео ученик на камеру рассказал о том, что произошло, своей маме.

«Ирина Владимировна сдергивает с Мити наушники, и он ей со всей дури втаскивает просто. У нее разбито, по ходу, лицо, и он разбил сейчас все», — объяснил он.

При этом школьник снимал погром и следы крови на полу. Дорожка капель начинается от достаточно большого пятна крови, которое находится возле последней парты и тянется из класса в коридор. Чья именно это кровь, непонятно. Скорее всего, самого виновника погрома — он серьезно порезался одним из осколков стекла из разбитого шкафа.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее «360» пообщался с директором школы Тубой Давором. Он заявил, что конфликт между сторонами уже улажен, и отметил, что «ничего такого» не произошло.

Восьмиклассник ударил учительницу и разгромил класс в среду, 15 января. Так он отреагировал на то, что преподавательница случайно порвала ему наушник, когда он слушал музыку на уроке. В результате учительницу госпитализировали с рассечением кожи головы, сейчас она находится на больничном.