    17 января 2020, 16:48

    «Втащил в лицо со всей дури». Взбешенный школьник разгромил класс, избил учителя и попал на видео

    Нина Петлинова, Регина Сафонова

    В распоряжении «360» оказалось видео из московской школы № 13, где ученик восьмого класса разбил лицо преподавательнице. Так он отреагировал на то, что педагог порвала провод его наушника. Школьник пришел в бешенство, начал материться и крушить все вокруг.

    На видео попал момент, когда подросток ломает клавиатуру, затем резко откидывает ее в сторону и едва не попадает в своего товарища. Затем разворачивается и ударом ноги разбивает стекло в шкафу.

    Другие ученики пытаются успокоить разбушевавшегося школьника словами, но он их не слушает. Близко к дебоширу никто не подходит — вдруг он решит ударить не только учительницу.

    Сама преподавательница в кадр не попадает, но тоже пытается прекратить погром в классе.

    «Что ты делаешь? Что ты творишь?» — слышен ее голос с противоположной части класса.

    «Это тебе, тварь, за наушники. Мразота», — ответил ей подросток.

    После этого он накинул портфель на плечо и медленно вышел из класса.

    На другом видео ученик на камеру рассказал о том, что произошло, своей маме.

    «Ирина Владимировна сдергивает с Мити наушники, и он ей со всей дури втаскивает просто. У нее разбито, по ходу, лицо, и он разбил сейчас все», — объяснил он.

    При этом школьник снимал погром и следы крови на полу. Дорожка капель начинается от достаточно большого пятна крови, которое находится возле последней парты и тянется из класса в коридор. Чья именно это кровь, непонятно. Скорее всего, самого виновника погрома — он серьезно порезался одним из осколков стекла из разбитого шкафа.

    «Втащил в лицо со всей дури». Взбешенный школьник разгромил класс, избил учителя и попал на видео | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Ранее «360» пообщался с директором школы Тубой Давором. Он заявил, что конфликт между сторонами уже улажен, и отметил, что «ничего такого» не произошло.

    Восьмиклассник ударил учительницу и разгромил класс в среду, 15 января. Так он отреагировал на то, что преподавательница случайно порвала ему наушник, когда он слушал музыку на уроке. В результате учительницу госпитализировали с рассечением кожи головы, сейчас она находится на больничном.