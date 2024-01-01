Происшествия 01 января 2024, 16:36 ВСУ запустили разведывательный беспилотник над Брянской областью Богомаз: украинский беспилотник-разведчик обезвредили над Брянской областью РИА «Новости»

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Российские системы ПВО обезвредили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, ВСУ применили беспилотный авиационный комплекс разведки. Его сбили над Климовским районом Брянской области. В результате падения дрона пострадавших нет, разрушений на земле не зафиксировали.

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Это уже вторая за день попытка украинских военных атаковать регион. До этого беспилотник противника подавили российские средства радиоэлектронной борьбы.

ВСУ усилили обстрелы приграничных российских регионов в период праздников: 30 декабря украинские военные нанесли удар по Белгороду, в результате чего погибли 24 человека, более 100 получили ранения.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ВСУ намеренно били по гражданским объектам. В ответ на этот теракт ВС РФ наносят высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре.