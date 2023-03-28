Происшествия 28 марта 2023, 12:09 ВСУ забросали Донецк противотанковыми минами СЦКК ДНР предупредил о противотанковых минах ВСУ на северо-западе Донецка Пресс-служба Следственного комитета

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Украинские боевики сбросили противотанковые мины в окрестностях Донецка. Об этом сообщил в Telegram-канале Совместный центр контроля и координации огня.

«В ночь на 28 марта украинские военнослужащие сбросили кассетные ракеты MFOM AT2, начиненные противотанковыми минами АТ2. Системы ПВО сбили часть ракет, но одна раскрылась и сбросила боеприпасы в районе жилого поселка на северо-западе Донецка», — сообщили в СЦКК.

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В случае подрыва корпус мины разрывается осколками, обеспечивая пробиваемость на уровне 140 миллиметров гомогенной брони.

Обнаружить боезапас можно благодаря металлической антенне размером семь сантиметров, однако при ее перемещении активируется взрыватель. Кроме того, у мин есть специальный магнитный датчик цели, срабатывающий на крупные металлические объекты.

Два человека уже пострадали от мин, травматические раны конечностей получили женщина и мужчина, добавили в СЦКК.