Происшествия 11 июня 2023, 14:37 ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 170 снарядов Глава Белгородской области Гладков: ВСУ за сутки выпустили по региону около 200 снарядов РИА «Новости»

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Украинские боевики выпустили за сутки более 170 снарядов по Белгородской области. Только село Сподарюшино в Грайворонском округе обстреляли свыше 40 раз. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском горокруге из миномета и гранатомета обстреляли село Сподарюшино — зафиксирован 41 прилет», — рассказал Гладков.

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Также, по его словам, по селу Новостроевка-Вторая противник выпустил 10 артиллеристских снарядов, по прилегающей территории 29 раз стреляли из гранатометов.

Гладков уточнил, что при обстрелах ВСУ местные жители не пострадали. Боеприпасы повредили забор и крышу хозпостройки, линию электропередач.

Села Журавлевка и Нехотеевка и хутор Старый также оказались под огнем ВСУ.

В Шебекинском городском округе зафиксировали 12 артиллерийских и 34 минометных прилетов. Помимо этого, взрывные устройства сбрасывали с дронов.

В субботу, 10 июля, из-за обстрела ВСУ осталось без света белгородское село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа.