Происшествия 12 февраля 2023, 03:21 ВСУ за сутки выпустили по ДНР 155 снарядов СЦКК: ВСУ за сутки обстреляли ДНР 31 раз, выпустили 155 снарядов разного калибра РИА «Новости»

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За прошедшие сутки ВСУ 31 раз обстреляли территорию ДНР. В общей сложности украинские войска выпустили по республике 155 снарядов различного калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из РСЗО HIMARS и "Град", артиллерии 155 миллиметра. На горловском — 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, минометов 120 миллиметров. На ясиноватском — два обстрела из артиллерии 155 миллиметров", — говорится в сообщении.

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Удары пришлись на шесть населенных пунктов республики, пострадали Майорск, Горловка, Ясиноватая, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы Донецка, Макеевка и Моспино. В результате обстрелов погибла женщина, пострадали четыре мирных жителя.

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