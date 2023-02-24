Происшествия 24 февраля 2023, 02:06 ВСУ за сутки выпустили по ДНР 136 боеприпасов СЦКК: ВСУ за сутки 22 раза обстреляли ДНР и выпустили 136 снарядов РИА «Новости»

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Украинские националисты за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в СЦКК. По населенным пунктам республики выпустили 136 снарядов различного калибра.

«На Донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО HIMARS, „Ураган“ и „Смерч“, артиллерии 155 миллиметров. На Горловском шесть обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На Ясиноватском один обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров», — сообщило представительство.

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Всего в огневом ударе использовали 136 боеприпасов. Снаряды прилетели в Горловку, Пантелеймоновку, Ясиноватую, под интенсивным обстрелом оказался Донецк. По данным СЦКК, погибли шесть мирных жителей.

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