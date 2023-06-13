Происшествия 13 июня 2023, 13:24 ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 60 боеприпасов Белгородский губернатор Гладков: ВСУ за сутки обстреляли пять районов области Telegram

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Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по Белгородской области более 60 различных боеприпасов, под обстрелы попали пять приграничных районов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его информации, украинские военные атаковали Валуйский, Грайворонский и Шебекинский округа, а также Краснояружский и Белгородский районы. Больше всего прилетов зафиксировали в Шебекинском городском округе — 37. Под минометный обстрел здесь попали поселок Новая Таволжанка, села Муром, Красное. Артиллерией противник накрыл хутор Панков, поселок Первомайский и село Белянка. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет, есть небольшие повреждения домов и предприятий.

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«В Валуйском горокруге в селе Вериговка противник сбросил с беспилотников три гранаты. Никто не пострадал, разрушений нет», — добавил Гладков.

Украинские военные 13 июня ударили по приграничным поселкам Теткино и Глушково Курской области. Повреждения получили несколько домов, машины, электро- и газоснабжение. По предварительным данным, никто не пострадал.