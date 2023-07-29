Происшествия 29 июля 2023, 10:28 ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 42 снаряда Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 42 снаряда по Белгородской области 28 июля РИА «Новости»

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ВСУ выпустили по Белгородской области 42 снаряда за сутки, 28 июля. Никто не пострадал, разрушений нет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Под удар попали село Журавлевка в Белгородском районе, поселок Ленинский в Шебекинском городском округе и автомобильный пункт пропуска «Шебекино». Журавлевку атаковали из ствольной артиллерии, в селе зафиксировали 10 прилетов. По поселку Ленинский и МАПП «Шебекино» выпустили по 16 минометных снарядов.

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Накануне, 27 июля, под огнем оказались Журавлевка, Лозовая Рудка, Вериговка, хутора Панков и Старый, села Мокрая Орловка и Сподарюшино, Колотиловка, Терезовка, Белянка, Новая Таволжанка, поселки Красное и Ленинский. В результате минометного обстрела поселка Красное пострадал мужчина. Его доставили в больницу с осколочной травмой ноги. Врачи оказали раненому необходимую помощь и отпустили его домой на амбулаторное лечение. Кроме того, осколки снаряда повредили комбайн. Других разрушений и пострадавших при обстрелах Белгородской области в тот день не было.