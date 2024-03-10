Происшествия 10 марта 2024, 13:14 ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 120 раз за сутки Belgorod Region Governor/via Global Look Press

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Около 120 раз украинские боевики атаковали Белгородскую область 9 марта. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, по шести районам и округам выпустили более 100 снарядов.

Больше всего прилетов было в Шебекинском городском округе.

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«Из гранатомета обстреляли хутор Мухин — зафиксировано 72 гранатометных выстрела», — написал губернатор.

В небе над округами сбили несколько украинских беспилотников. Повреждения получили жилые дома и авто. В селе Дроновка Грайворонского городского округа четыре дрона-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи.

Утром 10 марта российские военные сбили два беспилотника над Белгородской областью. Очередную атаку ВСУ удалось около 06:40. До этого беспилотники ликвидировали ночью.