Происшествия 29 января 2023, 02:19 ВСУ за сутки обстреляли ДНР 31 раз Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР РИА «Новости»

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Украинские боевики за прошедшие сутки, 28 января, 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом в ежедневной сводке сообщило Представительство ДНР в СЦКК.

Всего ВСУ выпустили 156 боеприпасов.

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Донецк противник атаковал из РСЗО «HIMARS» девять раз снарядами калибром 155 миллиметров. Горловское направление обстреляли 18 раз — тоже из артиллерии калибром 155 миллиметров. По Ясноватой и Иловайску пришлось по две атаки из установок «HIMARS».

В результате обстрелов украинские военнослужащие повредили 11 домов, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

На минах «Лепесток» подорвались два мирных жителя. Один из них — подросток 2009 года рождения из Кировского района Донецка.

За первый час новых суток ВСУ успели четыре раза открыть огонь по Донецку. Также под обстрел попала Яковлевка. ВСего выпущено 18 снарядов.