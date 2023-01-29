29 января 2023, 02:19
ВСУ за сутки обстреляли ДНР 31 раз
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска за сутки 31 раз обстреляли ДНР
Украинские боевики за прошедшие сутки, 28 января, 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом в ежедневной сводке сообщило Представительство ДНР в СЦКК.
Всего ВСУ выпустили 156 боеприпасов.
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Донецк противник атаковал из РСЗО «HIMARS» девять раз снарядами калибром 155 миллиметров. Горловское направление обстреляли 18 раз — тоже из артиллерии калибром 155 миллиметров. По Ясноватой и Иловайску пришлось по две атаки из установок «HIMARS».
В результате обстрелов украинские военнослужащие повредили 11 домов, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.
На минах «Лепесток» подорвались два мирных жителя. Один из них — подросток 2009 года рождения из Кировского района Донецка.
За первый час новых суток ВСУ успели четыре раза открыть огонь по Донецку. Также под обстрел попала Яковлевка. ВСего выпущено 18 снарядов.
ДНР
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Донецк
Горловка
Ясиноватая
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