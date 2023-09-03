Происшествия 03 сентября 2023, 13:00 ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область почти 50 раз Губернатор Гладков: ВСУ за сутки 46 раз атаковали Белгородскую область РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины за сутки около 46 раз атаковали населенные пункты Белгородской области. Украинские подразделения сбросили с БПЛА семь взрывных устройств, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В субботу, 2 сентября, ВСУ выпустили по селу Щетиновка четыре артиллерийских снаряда, по Нехотеевке — три. На второй населенный пункт противник сбросил с беспилотника два взрывных устройства.

Реклама

«Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — отметил Гладков.

На окраине хутора Плотвянка в Волоконовском районе армия Украины сбросила с БПЛА осколочный боеприпас. Два таких же боевики сбросили на окраине села Дроновка в Грайворонском округе.

Российские силы смогли сбить по одному дрону в районах Масычева и Антоновки. Однако украинская артиллерия атаковала село Староселье в Краснояружском районе. Там зафиксировали 11 прилетов за сутки. Никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что после обстрела ВСУ в поселке Уразово Валуйского округа пострадали 29 частных домов. Результатами украинских атак стали поврежденные кровли, выбитые стекла и разрушенные фасады.