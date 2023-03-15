15 марта 2023, 02:13
ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР и выпустили в общей сложности 50 боеприпасов. Под огонь попали Горловка, Ясиноватая и Донецк, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК.
«За истекшие сутки представительство сообщало об 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) <…> Выпущено 50 единиц различных боеприпасов», — заявило представительство.
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В результате обстрела ранены три мирных жителя в Кировском районе Донецка и Александровке.
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Также украинские военные в ночь на 15 марта обстреляли Белгородскую область. Система ПВО сбила три ракеты над областным центром и Белгородским районом. Пострадавших нет.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что при нынешней позиции киевских властей нельзя достичь целей спецоперации мирным путем. Официальный представитель Кремля исключил мирное урегулирование ситуации.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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