15 января 2023, 01:26
ВСУ за сутки 11 раз обстреляли ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 11 раз атаковали Донецкую Народную Республику
За минувшие сутки, 14 января, украинские войска 11 раз обстреляли города Донецкой Народной Республики. Об этом в Telegram-канале сообщило Представительство ДНР в СЦКК.
ВСУ атаковали Донецк, Горловку, Широкую Балку, Ясиноватую и Макеевку.
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На донецком направлении зафиксировано пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском было две атаки снарядами калибром 155 и 152 миллиметра. На горловском — четыре такой же артиллерией.
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Всего украинские боевики выпустили 57 единиц различных боеприпасов.
Пострадало несколько мирных жителей.
«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Ясиноватой», — говорится в сообщении.
Кроме этого, в Донецке и Горловке удары ВСУ повредили восемь домов.
Ранее появилась информация об обстреле города Пологи в Запорожской области. В результате атаки погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Снаряды попали в здание продуктового магазина и администрации.
ДНР
ВСУ
Донецк
Горловка
Макеевка
Ясиноватая
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