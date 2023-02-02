Происшествия 02 февраля 2023, 01:11 ВСУ за шесть минут обстреляли Донецк 10 раз СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк 10 снарядами натовского калибра РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины за шесть минут выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

По данным ведомства, в 00:01 зафиксировали обстрел со стороны ВСУ по направлению Киевскому и Куйбышевскому районам. Националисты выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров

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«В 00:17 — населенный пункт Галициновка — город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — отмечается в официальном сообщении.

Днем 1 февраля украинские военные вели обстрел по Донецку. Они выпустили три снаряда натовского калибра в по Кировскому району. До этого последний обстрел Донецка был зафиксирован около полуночи. Боевики также ударили по Ясиноватой и Горловке, выпустив в общей сложности 16 снарядов.

В минувший вторник ВСУ атаковали Горловку снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Обстрелы зафиксировали по направлению населенных пунктов Плещеевка и Горловка в Никитовском районе. Среди мирных жителей никто не пострадал.