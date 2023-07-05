Происшествия 05 июля 2023, 10:14 ВСУ за ночь выпустили 33 снаряда по населенным пунктам Херсонской области Экстренные службы Херсонской области сообщили о ночном обстреле Таврийска РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины прошедшей ночью обстреляли Таврийск и еще несколько населенных пунктов Херсонской области. Об этом заявил представитель экстренных служб региона, передал ТАСС.

В общей сложности противник выпустил 33 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Новая Каховка, Каховка, Новая Збурьевка и Таврийск.

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«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру… выпустив в общей сложности 33 снаряда», — сказал представитель экстренных служб.

Информацию о возможных жертвах среди гражданского населения и разрушении инфраструктуры уточняют.

В начале июня ВСУ нанесли удар по месту сбора для эвакуации в Голой Пристани в Херсонской области.

Ранее орудия украинских боевиков уничтожили на Херсонском направлении. В Минобороны России уточнили, что ВСУ остались также без трех машин и гаубицы «Мста-Б».