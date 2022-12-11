Происшествия 11 декабря 2022, 01:12 ВСУ за час выпустили по Горловке и Донецку восемь снарядов СЦКК ДНР: три человека пострадали в результате обстрела ВСУ по Горловке и Донецку РИА «Новости»

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Украинские войска час обстреливали Горловку и Донецк, выпустив в сумме восемь снарядов. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева в Telegram-канале.

Обстрел начался в 22:00 в субботу, 11 декабря. ВСУ выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 23:03 зафиксировали еще три снаряда калибром 155 миллиметров.

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В результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района пострадал мирный житель Донецка. Согласно оперативным данным СЦКК ДНР, травмы получил 23-летний парень. Всего при атаках пострадали три человека.

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Массированная атака со стороны украинских военнослужащих по Донецку наблюдаются с начала недели. В пятницу, 9 декабря, ВСУ выпустили по городу порядка 20 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Снаряды попали в жилые дома на улице 50 Лет СССР, Школьной, Ватутина и Шевченко.